Fija Marina 10 objetivos marítimos para 2045

La Secretaría de Marina (Semar) fijó diez objetivos marítimos para elaborar su Política Nacional Marítima con el fin de fortalecer el poder naval y marítimo del Estado mexicano.

La dependencia apostó por la seguridad marítima, sistema portuario nacional, protección marítima portuaria, cultura marítima, industria naval, recursos naturales marinos, comercio marítimo, marina mercante, medio ambiente marino y turismo náutico como las estrategias y acciones para consolidar la Política Nacional Marítima en 2045.

Mediante un comunicado, la Semar afirmó que los diez intereses marítimos constituyen la columna vertebral de la Política Nacional Marítima y son la síntesis de los esfuerzos productivos, individuales, y colectivos de la sociedad y del gobierno.

Indicó que se tiene proyectado incorporar propuestas y proyectos locales, que fortalezcan la visión y estrategia de la Política Nacional Marítima, que establece el 2045 como año de referencia para su construcción.

“México es una nación privilegiada al contar con mares que representan riqueza, oportunidad, conexión con el mundo y futuro para las comunidades costeras, es por ello que la Política Nacional Marítima (PNM) articula diferentes aspectos que se relacionan en un todo, de seguridad y desarrollo”, expuso.