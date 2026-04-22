Finaliza Roberto Velasco gira de trabajo en Bruselas

Como parte de su gira de trabajo por Bruselas, Bélgica, que concluyó, el canciller Roberto Velasco afina la firma del Acuerdo Global Modernizado de México con la Unión Europea que será anunciado próximamente.

Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo diversas reuniones para organizar la próxima visita de funcionarios de la Unión Europea. También sostuvo un encuentro con António Costa, presidente del Consejo Europeo, sobre cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión.

La SRE informó que Roberto Velasco intercambió puntos de vista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpias, Justa y Competitiva, “para explorar vías de colaboración en temas de transición energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos que permitirán impulsar un crecimiento más justo y sostenible”.