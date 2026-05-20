Fortalece Gobierno Federal búsqueda de desaparecidos

El subsecretario de derechos humanos, población y migración, Arturo Medina Padilla, indicó que los ejes prioritarios del Plan de Trabajo en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas son: el fortalecimiento a bases de datos forenses nacionales, emprender acciones de búsqueda y el diseño de estrategias para evitar más desapariciones.

En conferencia de prensa, informó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) se están consolidando con fiscalías estatales, así como el Banco Nacional de Datos Forenses.

De acuerdo con datos presentados por el gobierno federal el pasado 27 de marzo, 46 mil 724 reportes de personas desaparecidas tienen datos insuficientes para emprender la búsqueda, debido a lo que Medina Padilla explicó que la estrategia principal es trabajar directamente con las familias, los colectivos y las autoridades locales con la finalidad de completar la información faltante.

“Esto ya inició la comisionada nacional y su equipo de trabajo, ya han estado en varias entidades como: Morelos, Zacatecas, Jalisco, Colima, Veracruz, Nayarit, Tlaxcala por mencionar algunos. Respecto al segundo grupo integrado con los casos, sin actividad administrativa posterior a la desaparición, el eje central es la búsqueda con las familias. Este trabajo se realiza de manera permanente de la mano de las víctimas, colectivos, y personas expertas a través de intervención directa de la Comisión Nacional de Búsqueda”, afirmó.

Investigaciones

Señaló que se impulsará la apertura de carpetas de investigación en aquellos casos donde aún no se haya abierto.

Además, destacó que se acordaron cinco mesas de diálogo entre familiares, la Segob y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República. La primera mesa se llevó a cabo el 7 y 14 de mayo pasado, donde participaron colectivos de búsqueda de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La segunda mesa se realizará el 4 de junio con familiares buscadores de: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.