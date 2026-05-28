Fortalecen vigilancia aérea y marítima

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que la dependencia fortalece sus capacidades operativas en el espacio aéreo y marítimo para reforzar la seguridad nacional y garantizar la soberanía del país.

Durante la presentación del informe de seguridad del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante destacó que la Secretaría de Marina (Semar) desarrolla nuevas tecnologías y equipamiento estratégico, entre ellos drones, radios, vehículos blindados y buques multipropósito fabricados en instalaciones nacionales.

“Con estas capacidades, estamos logrando la presencia y control de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional”, afirmó.

Objetivo

El funcionario explicó que uno de los objetivos es “agregar una dimensión vertical a las operaciones en el espacio aéreo marítimo”, mediante aeronaves no tripuladas de largo alcance que complementarán los actuales aviones de patrulla marítima.

Asimismo, detalló que la Marina mantiene operaciones especiales y de inteligencia apoyadas con tecnología avanzada, imágenes satelitales y vigilancia del espectro radioeléctrico, lo que ha permitido concretar más de tres mil 700 detenciones de objetivos prioritarios vinculados con organizaciones criminales.

En el ámbito marítimo, señaló que durante la actual administración se han asegurado 71.4 toneladas de cocaína, 77 embarcaciones y más de 149 mil litros de combustible, además de la detención de 249 personas de distintas nacionalidades.

Morales Ángeles subrayó que las operaciones también se extienden a puertos y aeropuertos estratégicos, donde se han decomisado drogas y sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos sintéticos.

El titular de Marina sostuvo que estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada, al tiempo que se fortalece la presencia del Estado en mares, costas y zonas estratégicas del país.