Frenan proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena informó que el proyecto turístico de la empresa de cruceros Royal Caribbean no será aprobado.

“Me permito informar que no se va a aprobar el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, expresó en conferencia de prensa.

Durante la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, la funcionaria indicó que este proyecto no fue avalado por autoridades ambientales, pues pretendía construirse sobre arrecifes.

Claudia Sheinbaum pide revisión del proyecto

Estas declaraciones se dan luego de que el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la dependencia investiga sobre el impacto que podría provocar, para determinar si se concede el permiso de construcción o se busca una alternativa.

Afirmó que “el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona”, y si el proyecto afecta la zona, “podría buscar una reubicación”.

El 12 de mayo pasado, la Semarnat indicó que seguían las observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos ante la construcción de este complejo con toboganes y piscinas.

ONG exigían frenar el proyecto

Por su parte, Greenpeace México advirtió que este proyecto representa la privatización de la naturaleza en destinos turísticos altamente demandados y la autorización reiterada de proyectos que dañan los ecosistemas. Además, activistas organizaron una protesta para el día jueves 21 de mayo con la consigna: “¡Nos vemos en la Semarnat para defender el Mahahual!”.

La ONG señaló que el 30 de abril, un tribunal federal en Quintana Roo desechó el amparo promovido por ciudadanos de Mahahual contra la modificación del Programa de Desarrollo Urbano municipal, lo cual favorece a Royal Caribbean.

En redes sociales, se compartieron publicaciones que advertían el riesgo de este proyecto y Greenpeace desplegó una manta en el Palacio de Bellas Artes para denunciar el daño ambiental que este suponía para la región.

Durante la última semana, activistas por el medio ambiente y habitantes de la zona manifestaron su desacuerdo con la construcción del parque acuático en la costa de Quintana Roo.

En un blog de fan que contactó a la empresa, mostraron el documento de Royal Caribbean en el que muestran que el proyecto fue sometido a una evaluación de impacto ambiental presentada desde el año pasado y que actualmente sigue el proceso de revisión federal correspondiente en México.