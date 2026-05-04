Frente frío 48 traerá lluvias intensas, pero no se irá calor

Luego de varios días marcados por temperaturas sofocantes, el clima en México dará un giro importante.

El frente frío 48 se posiciona como el principal factor de inestabilidad al provocar lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un ligero descenso térmico en distintas regiones del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde ayer domingo, el sistema frontal se mantendrá activo sobre el sureste y el Golfo de México, favoreciendo condiciones inestables en varias entidades. Veracruz, Tabasco y Chiapas registrarán lluvias fuertes a puntuales intensas, mientras que en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

En el centro del país, el pronóstico indica intervalos de chubascos en Ciudad de México y Estado de México, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre.

El inicio de la semana mantendrá el ambiente inestable. El frente frío 48 continuará estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y la Península de Yucatán, prolongando la probabilidad de lluvias y chubascos en el sureste. A esto se suma la llegada del frente frío 49 al noroeste del país, que provocará rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Aunque el descenso de temperatura comenzará a sentirse en algunas zonas del centro, el calor no desaparecerá del todo. El ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas de hasta 45 grados en Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas.