Fue positiva reunión con Alto Comisionado de ONU

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que la reunión que sostuvo el lunes con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue positiva.

Rodríguez comentó que a Türk se le expuso el “gran sistema” de derechos humanos en nuestro país.

“El resultado fue positivo; fue un diálogo respetuoso (...). Hablamos, digamos, de todos los temas, y hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas (...). Le manifestamos la convicción de seguir trabajando en coordinación con todos los organismos de derechos humanos que pertenecen a Naciones Unidas”, dijo.

“Hablamos también sobre protocolos que tenemos en materia, por ejemplo de los derechos a la libre manifestación de las ideas en la calle. En fin, hablamos de diversos temas, no solamente del tema de búsqueda (…)”, añadió la titular de la Segob.

Estuvo estuvo atento y muy receptivo

Refirió que de la ONU también escucharon los comentarios respecto del trabajo que se lleva a cabo en México y con relación a otras historias de otros países: “Pero estuvo atento y muy receptivo, y nosotros también a sus palabras”.

Rosa Icela Rodríguez sostuvo el rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU: “Ahí no hubo así como un tema, pero nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente, de colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas”.