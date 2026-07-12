Fuerza Aérea Mexicana refuerza su flota

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) adquirió ya uno de los dos aviones C-130J Súper Hércules de transporte táctico multipropósito, que tiene planeado comprar para fortalecer su flota aérea de transporte de carga y capacidad operativa.

Por lo que, se convirtió en la primera institución de América Latina en operar esta aeronave de mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y espacio de carga, según la estadounidense Lockheed Martin, fabricante de esta nueva versión del Súper Hércules.

De acuerdo con la compañía de la industria aeroespacial y defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recibió su primer C-130J en enero de este año, y es el primero de dos que comprará luego de adjudicar los contratos internacionales.

“Quiero destacar la importancia que tuvieron los vuelos de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana (para llevar ayuda a Venezuela), por lo que resulta conveniente informa que por instrucciones de nuestra comandanta suprema se fortalecerá la flota aérea de esa fuerza armada con dos aviones C130 Súper Hércules con capacidad de carga de 21 toneladas cada uno”, reveló el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

¿Cómo es el avión adquirido por la Defensa?

De acuerdo con la estadounidense Lockheed Martin, el C-130J es el avión Hércules más avanzado jamás construido, con capacidad para realizar 20 misiones, entre ellas desastres naturales, lanzamiento aéreo, búsqueda y rescate, extinción de incendios, evacuación médica, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, operaciones especiales.

Para Lockheed Martin el C-130J es la columna vertebral de la movilidad aérea a nivel mundial, con una flota de más de 560 aeronaves de este tipo a nivel global.