Fuga de gas provoca evacuación en Puebla

Una fuga de gas L.P., originada probablemente por una toma clandestina en el municipio poblano de San Matías Tlalancaleca, provocó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio, así como la evacuación de personas que habitaban en las cercanías.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer miércoles en las inmediaciones del paraje conocido como “Cuatro Caminos” de la Junta Auxiliar de San Francisco Tláloc, donde se detectó una nube de gas de aproximadamente 500 metros de longitud por 50 metros.

La concentración de gas fue cercana al cuatro por ciento del límite inferior de explosividad, motivo por el cual se implementaron de manera inmediata acciones preventivas para la protección de la población.

PC realizó labores de evacuación preventiva de habitantes de la Junta Auxiliar de San Francisco Tláloc. De manera preliminar, se presume que el incidente podría estar relacionado con una toma clandestina.