Garantiza Harfuch investigación contra funcionarios

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que serán investigados todos los funcionarios públicos cuando haya indicios de que cometieron un delito, sin importar el partido político.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de mayo en Palacio Nacional, García Harfuch destacó diversas acciones con el fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad como una disminución preliminar de 49 % en el promedio diario nacional de homicidio doloso.

Reportó que, durante esta administración, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad han detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios públicos entre los que se encuentran siete presidentes municipales en funciones al momento de su detención.

“Este es un compromiso con la seriedad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante: que la ciudadanía sepa, sin importar partido o color, en estos casos fueron de todos los partidos”, dijo en el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

En el Salón Tesorería, el titular de la SSPC mencionó que se está en la búsqueda del alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, quien tiene una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad mencionó diversas acciones como la detención de 14 personas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”; y el desmantelamiento de dos mil 400 narcolaboratorios.

Señaló también las detenciones de “El Jardinero” y “El Güero Conta”, y acciones contra grupos delictivos como Los Mayos y los Chapitos.

Desconoce si existe ficha roja de Interpol contra Rocha Moya

Y al ser cuestionado sobre si el gobernador con licencia de Sinaloa, cuenta con ficha roja de la Interpol, Harfuch aclaró que no tiene confirmado que haya una ficha roja de la Interpol para la detención en México contra Rubén Rocha Moya y señaló que únicamente se tiene conocimiento de una orden emitida en Estados Unidos.

Así también, informó que el martes, la SSPC y la Semar, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a cinco generadores de violencia en el estado de Colima. Señaló que los detenidos pertenecían a grupos delictivos locales, conocidos como “Los Mezcales”.

Durante la conferencia matutina de ayer miércoles 27 de mayo, el funcionario precisó que hay enfrentamientos entre grupos criminales en la entidad, que se desprenden del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch indicó que se mantiene un despliegue ante la ola de inseguridad que se vivió en Colima durante los últimos días.