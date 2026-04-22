Garantizan seguridad para el Mundial 2026

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la seguridad rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 está garantizada, al señalar que los protocolos ya se encuentran en operación desde hace más de un año.

“Estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada”, aseguró el funcionario, quien explicó que los esquemas de vigilancia para este evento son distintos y se han trabajado con anticipación, con monitoreo constante desde ahora.

Al referirse al tragico tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, lo calificó como un hecho inédito y lamentable.

Descarta repunte de violencia

Y a dos meses del operativo que llevó a la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, Omar García Harfuch, expresó que no se han registrado hechos violentos desde entonces.

El funcionario indicó que continúan las investigaciones de personas que realizaron quemas a vehículos y establecimientos tras el abatimiento del capo.

“En su momento presentamos varios detenidos que se hicieron por esos bloqueos. Hubo una cantidad considerable de detenidos y las investigaciones continúan sobre el grupo criminal, sobre este grupo criminal y sobre otros, por supuesto”, expresó García Harfuch.

Tras la captura de “El Mencho”, distintas aerolíneas cancelaron sus vuelos a Puerto Vallarta, se presentaron hechos violentos en gasolineras y carreteras de Jalisco, se fugaron reos de un penal y autoridades federales aseguraron cargas de dinamita que habían sido colocadas en un puente.