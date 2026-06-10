Gobierno jamás tendría vínculos con el narco: CSP

Al acusar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, de asociarse con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno nunca establecería relación con grupos criminales.

“Se asociaron con el Cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivos, cosa que nosotros jamás haríamos. Jamás, nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuencia organizada, ni con delincuentes de cuello blanco”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este martes 9 de junio, la mandataria federal recordó que la administración de Felipe Calderón fue la violenta, con homicidios y “más dolor” para el pueblo de México porque declararon la guerra contra el narco y se asociaron con un cártel y “hay suficientes pruebas para confirmar esto”.

Pide respeto mutuo

Y tras la llamada que sostuvo el canciller Roberto Velasco con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantendrá una relación de cooperación con Estados Unidos, pero dejó claro que no permitirá actos de injerencia ni violaciones a la soberanía nacional, por lo que llamó a que ambos países garanticen una relación basada en el respeto mutuo.

Además, aseguró que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba como parte de una política de solidaridad histórica con la isla, al considerar que el pueblo cubano atraviesa por dificultades que requieren respaldo internacional.

La presidenta Sheinbaum informó que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana y a la seguridad vial, el jueves 11 de junio, día del partido inaugural.

“En qué sentido está este Decreto para que se pueda llevar (la inauguración), de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día del Mundial, de la inauguración del mundial”, señaló en su conferencia matutina.

Puntualizó que se dialoga con los empleadores para que orienten estas medidas a distancia para el trabajo administrativo.

Acusa a Salinas Pliego de llamar a la violencia

Así también, acusó que a dos días de la inauguración del Mundial 2026, los opositores a su gobierno quieren dar la idea a nivel internacional de que hay caos en México en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

Al señalar a la ultraderecha y comentar que “los extremos se juntan”, Sheinbaum Pardo exhibió al empresario Ricardo Salinas Pliego por hacer un llamado “a la violencia” en el marco de la Copa FIFA 2026 y diversas manifestaciones.

Garantizó que “el Mundial se va a disfrutar” y aceptó que no tiene pruebas que Salinas Pliego esté detrás de manifestaciones como las de la CNTE.

En el Salón Tesorería, la presidenta mostró una conversación de Salinas Pliego con la periodista Adela Micha en la que el empresario hace un llamado a “otra cosa más ruda”.

“A lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. A lo mejor es necesario presencia física y bloquear los accesos, nada de que manifestación de blanco y pacífica. ¡vale madre! Ya lo hicieron y no sirve para nada, tiene que ser más más rudo”, expresó Salinas Pliego.

Al ser cuestionada si considera que el dueño de TV Azteca está detrás de algunas manifestaciones, Sheinbaum respondió: “No tengo pruebas, pero digo que si los extremos se juntan (...). Cómo es, lo digo de manera muy responsable, cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México llama a la violencia, porque eso es lo que dice ahí”, comentó.

Sheinbaum garantiza la inauguración de Mundial

“Vamos a actuar de manera muy responsable y se garantiza la inauguración, está garantizada. No hay problema se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna provocación. Pero es importante que la gente sepa que nos quieren colocar en esta circunstancia. ¿quiénes? Pues desde la ultraderecha, porque así se llaman a sí mismos, que de manera muy responsable están llamando a la violencia”, declaró.

Más tarde, la mandataria federal, recibió al director ejecutivo del banco estadounidense J.P. Morgan, Jamie Dimon, en Palacio Nacional.

A través de X, informó que durante el encuentro conversaron acerca de las perspectivas económicas del país, la fortaleza de la economía nacional y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica.