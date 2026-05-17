Godoy comparece en Fiscalía por caso Carlos Manzo

El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, enfatizó que acudió al llamado de la Fiscalía de Michoacán, como un acto de responsabilidad ciudadana y en calidad de testigo, ya que no está señalado en la Carpeta de Investigación como indiciado por el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez.

El actual diputado federal, se defendió ante las acusaciones de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz y recordó que la mayoría de los detenidos, eran integrantes del Movimiento del Sombrero y del Cártel Jalisco Nueva Generación, respectivamente.

Acto de responsabilidad

Expuso, que su asistencia a la comparecencia es “porque no tengo nada que ocultar y en relación a mi declaración como testigo, no aportó nada en virtud que yo no estuve presente cuando sucedieron esos lamentables hechos. Los testigos tienen que ser presenciales o que les consten los hechos y a mí ninguno de los hechos relacionados con el condenable homicidio de Carlos Manzo, no tuve algún conocimiento; entonces, no creo que les aporte nada en la investigación en calidad de testigo, pero acudí como obligación ciudadana que tengo”.

Explicó que la Ministerio público le preguntó si había tenido algunas diferencias con Carlos Manzo y “le comenté que no, que éramos adversarios políticos”.

Godoy Rangel destacó que la última vez que vio a Manzo, fue el mes de abril del mes pasado, donde tuvieron una plática, en la que le pidió que la disputa política que tenían fuera en términos civilizados.

Leonel Godoy, aclaró que fue requerido por la Fiscalía, por los señalamientos que hacía Carlos Manzo públicamente en su contra.

Reiteró que no había una rivalidad con Carlos Manzo, si no que eran adversarios políticos.