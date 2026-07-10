Godoy informa que la FGR ya identificó al piloto

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, aseguró que tienen identificado al piloto del avión que llevó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024; sin embargo, no dio a conocer su identidad.

“Ya identificamos también a la persona que lo pilotó; servicios en la navegación en el espacio aéreo mexicano proporcionó el audio del momento en el que el piloto de la aeronave que transportó a Ismael ‘N’ solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, códigos transponder para ingresar a los Estados Unidos. Además, a través de dictámenes periciales en materia de audio se logró la identificación del piloto”, refirió.

Piloto se encuentra en EE. UU.

David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, dio a conocer que el piloto actualmente se encuentra en territorio estadounidense.

Detalló que las autoridades de Estados Unidos lo deportaron a México, pero aquí fue detenido por diversos delitos cometidos, y fue entregado a las autoridades de ese país.

Señaló que se abrió un expediente sobre el piloto, pero no detalló si fue interrogado por las autoridades mexicanas antes de ser enviado a Estados Unidos.

“El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México; es la información que consta. Fue detenido por portación de arma y fue entregado, con base en la Ley de Seguridad Nacional, al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto”, explicó.