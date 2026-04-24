Hacen amenazas de tiroteos en escuelas por reto viral

Al menos tres secundarias en Nuevo León activaron protocolos de seguridad tras la detección de mensajes con amenazas de presuntos tiroteos.

Las autoridades investigan los hechos como parte de un reto viral difundido en la red social TikTok.

Los incidentes se registraron en los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y García, donde corporaciones policiacas y personal educativo desplegaron operativos preventivos para descartar riesgos.

En Guadalupe, la movilización se reportó en las escuelas secundarias número dos y seis, ubicadas en la colonia Azteca, luego de que se localizara un mensaje escrito en uno de los baños del plantel.

Un caso similar ocurrió en San Nicolás, en la secundaria 45 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, situada en la colonia Los Ángeles.

Protocolos de seguridad

El hallazgo de un aviso sobre un supuesto ataque armado en el baño de damas derivó en la activación de protocolos de seguridad.

En el municipio de García, realizaron un operativo en la secundaria 113 “General Carlos Salazar”, colonia Valle de Lincoln, tras detectarse un mensaje en una pared que advertía: “Mañana llueven balas”.

De acuerdo con información preliminar, en los tres casos se investiga la posible participación de estudiantes que habrían replicado un reto viral que circula en redes sociales, el cual consiste en difundir amenazas falsas de ataques armados en escuelas con el fin de generar alarma.