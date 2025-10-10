Hacienda confirma 16 mil mdp querellados

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, confirmó que existen 16 mil millones de pesos (mdp) querellados por contrabando de combustible, conocido también como huachicol fiscal.

La cifra fue informada de forma inicial el pasado 3 de octubre por Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, donde señaló que el perjuicio al erario por este delito alcanzaría los 600 mil millones de pesos.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó esa estimación, al asegurar que la Secretaría de Hacienda no cuenta con un dato oficial que determine el monto total que representa el contrabando de combustibles.

“No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuántos recursos significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. ¿Por qué no existe? Precisamente porque tenemos que cuadrar toda la información. Entonces, hasta que no esté cuadrada toda la información, no podríamos decir que en estas fechas se estima que hubo tanto”, explicó la mandataria federal.

Al ser cuestionada sobre si los 16 mil millones de pesos (mdp) se trataban de montos ya denunciados y en proceso judicial, Sheinbaum respondió de manera afirmativa: “Eso sí”, confirmó la presidenta.

Expedientes querellados

Por su parte, el secretario Edgar Amador Zamora detalló que esa cantidad corresponde al monto total de los expedientes querellados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos específicos de contrabando de combustible.

“Sí, efectivamente, son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, por la Procuraduría Fiscal, y querellados en fiscalía y tribunales. Ese es el monto total de los expedientes”, explicó.

Saldo histórico acumulado

Al ser cuestionado sobre si dichos recursos correspondían a un solo caso —como el del buque localizado en Altamira—, el funcionario aclaró que se trata de un saldo histórico acumulado de diversos casos presentados a lo largo del tiempo.

“Es el saldo histórico de los varios casos querellados”, puntualizó Amador Zamora.