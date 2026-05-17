Hallan cinco cuerpos con impactos de bala

Las autoridades federales y estatales fueron notificados que en la zona de la presa “Agustina Ramírez”, del municipio de Escuinapa, se localizan los cuerpos de cinco personas con impactos de bala, presuntamente una de las víctimas fue decapitada.

Los datos aportados son en el sentido que los cuerpos fueron descubiertos por vecinos de esa esa región, apilados y con vestimenta parecida al personal militar, por lo que fueron desplazados elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva a ese sitio.

Por la ubicación del lugar y la mala comunicación que se tiene, el personal de la Fiscalía General del Estado que subió hasta la zona de la presa Agustina Ramírez, mejor conocido el lugar como el Peñón, no ha rendido un informe sobre el hecho.

La mañana del jueves pasado, sobre el puente que cruza la Autopista Mazatlán-Tepic, en el municipio de Escuinapa, fue colgada una cabeza humana y se ubicaron lonas con mensajes de intimidación entre grupos delictivos rivales.

Según las autoridades de seguridad pública de ese municipio, el hallazgo de la cabeza humana colgada tuvo lugar en el entronque que conduce a la zona de la presa Agustina Ramírez.