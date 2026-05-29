Hay 15 profesores lesionados por agresión

La Sección 22 del SNTE reportó, de manera preliminar, que 15 profesores resultaron con lesiones en la agresión que sufrieron el miércoles por un grupo de pobladores de San Pablo Villa de Mitla durante un bloqueo que mantenían en la vía de acceso a este municipio.

De estos 15 docentes, 11 fueron atendidos en el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE y una de las maestras será trasladada a un hospital de la Ciudad de México por probable ingesta de vidrio; los cuatro lesionados restantes, detalló, fueron atendidos en otros hospitales.

También informó que 13 profesores sufrieron daños en sus vehículos, pero adelantó que el número podría ser mayor porque se recibirán más denuncias.

En la instalación de su asamblea estatal para analizar la respuesta del gobierno federal y estatal a sus demandas, responsabilizaron de estos hechos al presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López, quien la noche del jueves solicitó licencia de manera indefinida a su cargo.

La Sección 22 negó que los maestros y maestras que se encontraban en el bloqueo carretero hayan sido quienes iniciaron la agresión como afirmó el edil de la Villa de Mitla.

Represión

La secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, manifestó que tanto la represión que sufrieron por granaderos en la Ciudad de México cuando se les impidió el ingreso al Zócalo, y lo sucedido en Mitla, les recuerda a otros gobiernos contra los que lucharon en años anteriores.

En conferencia de prensa exigió la destitución inmediata y cárcel contra el edil de San Pablo Villa de Mitla, y exigió a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, que atienda las demandas de la Sección 22 el SNTE y que voltee a ver al magisterio oaxaqueño que lleva tres días de lucha.

Segob pide a maestros retirar bloqueo de Circuito Interior

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo una “llamado respetuoso” a la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a retirar el bloqueo que mantienen en Circuito Interior, en la Ciudad de México.

Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, pidió a las y los docentes a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, y reiteró que hay derecho a la libre manifestación.

“Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como a trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en la Ciudad de México”, dijo.