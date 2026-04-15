Hay tendencia a la baja en robo en carreteras

Ante exigencias de transportistas de mayor seguridad en las carreteras, el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briceño, aseguró que ha habido una tendencia a la baja.

El comandante Briceño garantizó atención a los transportistas y destacó un dispositivo de seguridad en todo el país, a lo largo de más de 50 mil kilómetros.

Explicó que hay un dispositivo que en particular se ha trazado para evitar el robo en tramos que “son de alta incidencia delictiva”; en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí con más de 20 mil elementos distribuidos.

“Hay un dispositivo que le hemos llamado Cero Robo a Carreteras y en este, en los últimos meses, hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja.

“Y estamos coordinados, atendiendo precisamente el robo que tiene el autotransporte, particularmente de carga, y en los cuales hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos”, dijo el comandante.