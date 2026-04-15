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NacionalNación

Hay tendencia a la baja en robo en carreteras

Abril 15 del 2026

Ante exigencias de transportistas de mayor seguridad en las carreteras, el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briceño, aseguró que ha habido una tendencia a la baja.

El comandante Briceño garantizó atención a los transportistas y destacó un dispositivo de seguridad en todo el país, a lo largo de más de 50 mil kilómetros.

Explicó que hay un dispositivo que en particular se ha trazado para evitar el robo en tramos que “son de alta incidencia delictiva”; en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí con más de 20 mil elementos distribuidos.

“Hay un dispositivo que le hemos llamado Cero Robo a Carreteras y en este, en los últimos meses, hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja.

“Y estamos coordinados, atendiendo precisamente el robo que tiene el autotransporte, particularmente de carga, y en los cuales hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos”, dijo el comandante.

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