Hombres armados irrumpen en bar y matan a 8 personas

Un comando irrumpió la madrugada de ayer sábado en un bar del poblado de Anenecuilco, cuna de Emiliano Zapata, y disparó contra los clientes dejando un saldo de siete hombres y una mujer acribillados.

El bar, situado en el municipio de Ayala, había sido inaugurado horas antes y por tanto una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es la extorsión; un delito que tiene postrados al comercio establecido de la zona oriente del estado.

Ayala es un municipio contiguo a Cuautla, considerado a nivel nacional como la región con mayor índice de extorsión en el país.

El ataque ocurrió alrededor de las 04:50 horas en el bar “El Rincón de la Banda”, puesto en operación horas antes.

Un reporte preliminar identificó a por lo menos cinco hombres armados que arribaron a bordo de motocicletas, de las cuales descendieron y apenas cruzaron la puerta del bar abrieron fuego contra los clientes. Enseguida emprendieron la huida.

Los paramédicos confirmaron la muerte de siete hombres en el lugar, mientras que una mujer perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Asimismo, se informó que varias personas resultaron lesionadas.

La zona fue acordonada por fuerzas federales, castrenses y estatales, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.