Identifican playas con concentraciones altas de bacterias

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que cinco playas del país no son aptas para recibir vacacionistas por las elevadas concentraciones de bacterias encontradas.

Se trata de la Playa de Tijuana en Baja California; Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco; Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca; Playas José Martí y Tumbao en Veracruz.

“Cofepris recomienda a los bañistas abstenerse de realizar actividades de nado u otros usos recreativos de contacto directo en las playas señaladas como no aptas. Preservar estos entornos salubres y proteger la salud colectiva es un compromiso compartido”, refirió.

Prevención

Señaló que junto con los Comités de Playas Limpias y las autoridades locales coordina esfuerzos de prevención e intervención para implementar de manera urgente acciones de saneamiento en estas cinco zonas costeras y desplegar señalizaciones preventivas para mantener informada a la población.

En general, la calidad del agua de mar de 284 playas, el 98.3 % son aptas para su uso recreativo para el periodo de Verano 2026, refirió la Cofepris.

Costas de Sinaloa son aptas para vacacionistas

Y en vísperas del periodo vacacional de verano, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) determinó que la calidad del agua de mar, en las 22 playas de uso recreativo, es apta para el uso y disfrute de los visitantes.

La dependencia estatal dio a conocer que, de acuerdo a los monitoreos prevacacionales de la calidad del agua en las playas, se determinó que las condiciones son aptas para los visitantes, por lo que no existe riesgo para su salud.

Se informó que los monitoreos en las 22 playas son continuos, por lo que las muestras microbiológicas del agua del mar son analizadas en laboratorios especializados.

La Coespris externó que a través de estos análisis se determina la presencia de bacterias indicadoras de contaminación, como los enterococos, por lo que en el próximo periodo de asueto las familias pueden acudir a dichos sitios sin ningún riesgo para su salud.