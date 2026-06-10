Impiden a la CNTE llegar a estadio CDMX

Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vieron frustrado su objetivo de llegar al Estadio Azteca para protestar en contra del Gobierno Federal, que se niega a abrogar la Ley del Issste de 2007.

Oficialmente, lograron marchar alrededor de 350 metros, entre las estaciones del tren ligero Nezahualpilli y Registro Federal, porque a medio camino el Agrupamiento a Caballo de la policía capitalina les bloqueó el paso con tres camiones tipo Costero, resguardados por cientos de elementos de la Policía Montada con equipo antimotines, escudos y cascos, quienes formaron una valla humana tras los vehículos de seguridad.

Detrás de los camiones y vallas prefabricadas de concreto, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que avisaron a los integrantes de la CNTE que no podrían pasar al Estadio Ciudad de México y garantizó que habrá seguridad para los asistentes al partido inaugural del Mundial de Futbol.

El funcionario no entabló diálogo con los maestros; sin embargo, en sus redes sociales aseguró: “Abriremos el diálogo para evitar confrontaciones y reducir las afectaciones a la ciudadanía”.

La marcha fue encabezada por una fila conformada solo por mujeres, representantes de cada una de las secciones de la Coordinadora, que corearon: “si no hay solución no rueda su balón”.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular del Issste, Martí Batres, buscan beneficiar a 10 empresas financieras “usureras” en lugar de atender su demanda de abrogar la Ley del Issste de 2007.

No hubo enfrentamiento físico entre los maestros y los elementos de la policía, pero sí hubo pintas a negocios, árboles, paredes y en los camiones de la policía capitalina, a los que les poncharon algunas llantas y rompieron vidrios.

No es necesario hacer este tipo de manifestaciones: Delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo al magisterio disidente que “no es necesario hacer este tipo de manifestaciones”.

En la conferencia mañanera, el secretario de Educación, Mario Delgado, llamó a cerrar el ciclo escolar y expuso que los maestros y las maestras ganaban menos en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Además, aseguró que “hay justicia” para las y los docentes de México, como la reinstalación de quienes fueron suspendidos por oponerse a reformas.

Exhibió que en el gobierno panista de Felipe Calderón un maestro ganaba 9 mil 200 pesos para después subir con el exmandatario priista Enrique Peña Nieto a más de 11 mil pesos. Mencionó que con Andrés Manuel López Obrador un docente ganaba 17 mil 635 pesos y ahora en esta administración se rebasan los 20 mil pesos”, dijo Mario Delgado.

Aclaró que los maestros que están en paro nacional son de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas.

“Queremos que haya clases, pero ahora están en paro. Es importante ya regresar para, de manera ordenada, cerrar el ciclo escolar”, indicó al destacar que se ha apoyado al magisterio en los estados en paro.