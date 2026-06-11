Impulsa INE campaña sobre uso responsable de IA

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que impulsa una campaña de carácter nacional, orientada a promover el uso ético, responsable y seguro de la Inteligencia Artificial (IA), la cual, dijo, debe ser concebida como una herramienta al servicio de la democracia, bajo control humano y con apego a los valores institucionales.

A través de un comunicado, explicó que la campaña, integrada por los “Lineamientos para el desarrollo estratégico y uso regulado de la IA en el INE” y cinco infografías, tiene como objetivo reforzar la importancia de que el personal del instituto conozca y aplique normativas claras para asegurar transparencia, ética y supervisión humana en el empleo de estas tecnologías a fin de fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un marco administrativo sólido.

En ese sentido, detalló que el rubro “Prevención de riesgos digitales con Inteligencia Artificial” advierte sobre la generación de contenidos falsos, la desinformación automatizada y la manipulación digital, con el propósito de proteger la integridad de la información y garantizar un uso responsable en el ámbito institucional.

Apoyo

Precisó que la sección “Uso responsable de la Inteligencia Artificial en el INE” aborda que la IA es una herramienta de apoyo al trabajo del personal, sin sustituir decisiones técnicas.

Puntualizó que en el rubro “Principios de Inteligencia Artificial en el INE” se establecen fundamentos claros de legalidad, imparcialidad, transparencia, supervisión humana y rendición de cuentas.