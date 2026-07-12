Impulsan reforma para fortalecer más de 2462 municipios

El Senado de la República impulsa una reforma para fortalecer a los más de 2462 municipios del país en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo de los gobiernos locales ante abandonado histórico que han sufrido.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez, anunció que encabezará este martes 14 de julio el conversatorio “El Papel Estratégico de la Cooperación Multiactoral como Herramienta para Alcanzar el Desarrollo Sostenible de México”, un espacio de diálogo dirigido a presidentas y presidentes municipales.

El encuentro reunirá a representantes del Poder Legislativo, organismos internacionales, agencias de cooperación, sociedad civil, academia y autoridades municipales, con el objetivo de analizar mecanismos que permitan a los municipios acceder a nuevas herramientas de financiamiento, capacitación y colaboración para impulsar proyectos de desarrollo sostenible.

Alternativa estratégica

Mario Vázquez destacó que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y, por ello, requieren mayores capacidades para responder a los desafíos actuales. En ese sentido, señaló que la cooperación internacional representa una alternativa estratégica para fortalecer su gestión, atraer inversiones y generar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.

Durante el conversatorio se abordarán experiencias y oportunidades de colaboración con organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como representantes de la Embajada de Chile, el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y la Red Transformando Nuestro Mundo HOY.

Espacios de diálogo

Asimismo, subrayó que desde la Comisión de Desarrollo Municipal se continuará impulsando espacios de diálogo que fortalezcan la autonomía y las capacidades institucionales de los ayuntamientos, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la cooperación, la innovación y la participación de todos los sectores.