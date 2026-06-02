Imputan tres cargos a Mérida Sánchez en EUA

El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, tendrá próximamente su audiencia inicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, presidida por la jueza de distrito, Katherine Polk Failla.

Mérida Sánchez fue uno de los 10 funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos y acuerdos de poder con el Cártel de Sinaloa. Pero, ¿de qué delitos específicamente está acusado el general Mérida?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Mérida Sánchez de haber aceptado sobornos por parte de Los Chapitos, pagos estimados en 100 mil dólares al mes, por supuestamente brindar información privilegiada sobre operativos comandados por las fuerzas del orden federal.

Quién es

El general Gerardo Mérida Sánchez fue uno de los tantos militares en retiro que Audomaro Martínez Zapata, extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), movió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a estados con alta incidencia criminal y finalmente colocándolo como secretario de Seguridad de Sinaloa en 2022.

Al general Audomaro Martínez se le reconoce por ser cercano al expresidente López Obrador desde el inicio de su carrera política en Tabasco. En 2006, el entonces jefe de Gobierno capitalino lo nombró jefe de su seguridad personal en la campaña presidencial.

Cuáles son los delitos

En concreto, al general Mérida Sánchez se le están imputando tres delitos: conspiración para importar narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer dicho armamento.

Así, encabezó las tareas de la Secretaría de la Defensa Nacional en estados como Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Puebla y, finalmente, Sinaloa, pero ahí como secretario de Seguridad y no como mando del Ejército.