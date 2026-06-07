Inauguran la Glorieta Mundialista por derechos humanos e inclusión

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, inauguró la Glorieta Mundialista en Insurgentes, un espacio que, dijo, forma parte de la estrategia para recibir el Mundial 2026 con una perspectiva centrada en los derechos humanos, la inclusión y la prevención de violencias.

En la Glorieta de Insurgentes, la mandataria capitalina anunció la instalación de 50 Puntos Mundialistas de Juego Limpio distribuidos en distintos puntos de la capital, de los cuales 18 estarán ubicados en los festivales futboleros que arrancarán el próximo jueves con el inicio del Mundial en el estadio Ciudad de México.

Indicó que el Gobierno capitalino busca construir “un mundial diferente”, en el que la población que no pueda asistir al estadio tenga acceso gratuito a la fiesta futbolística mediante festivales masivos con pantallas gigantes, actividades recreativas y espacios de convivencia.

Los festivales futboleros estarán distribuidos en distintos puntos de la ciudad y contarán con transmisiones de los partidos en pantallas gigantes, actividades culturales y deportivas, además de módulos de atención operados por al menos 15 instituciones públicas.

En estos espacios habrá trabajadores sociales, personal especializado en salud mental, atención a niños y adolescentes, orientación sobre consumo de alcohol y sustancias, así como mecanismos para prevenir y atender casos de violencia de género, trata de personas y discriminación.