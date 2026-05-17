Incineran marihuana en plantío de Lago Walamito

Elementos de la Marina localizaron e incineraron un secadero de marihuana y un plantío clandestino al realizar patrullajes de vigilancia terrestre en inmediaciones de Lago Walamito, Sinaloa.

Dicha acción se realizó en el marco de las operaciones de la Armada de México para la detección y destrucción de cultivos ilícitos en la entidad, reportó este sábado la Secretaría de Marina (Semar)

La dependencia informó que, en lugar de la región de Topolobampo, el personal naval localizó un secadero de plantas secas con las características propias de la marihuana y llevó a cabo la incineración de 300 plantas de esta hierba, con una altura aproximada de 1.5 metros cada planta y un peso total de 200 kilogramos.

Afirmó que se procedió a la incineración del total asegurado, evitando con ello su posible distribución y afectación a la salud de la población.

Indicó que durante esta operación el personal naval actuó con estricto apego a los derechos humanos.