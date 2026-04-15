Indemnización por muerte debe establecerse en UMA

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) determinará la indemnización por muerte y no el salario mínimo, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al analizar una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Sala.

Por unanimidad de votos, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, en el que planteó la UMA como el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia para casos de reparación del daño por fallecimiento.

Durante el análisis del asunto, Batres Guadarrama afirmó que no se puede ir contra la establecido en el artículo 123 de la Constitución, respecto a que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

“Este tribunal debe hacer valer en todo momento la observancia y el respeto del mandato constitucional en materia de desindexación del salario mínimo y, por tanto, que la unidad base o medida para determinar la cuantía de las indemnizaciones de carácter civil debe ser la Unidad de Medida y Actualización”, indicó.