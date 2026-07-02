Inehrm será centro público de investigación: Ruiz

El Gobierno de México anunció una nueva etapa para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), que se convertirá en un organismo público descentralizado con facultades para impartir educación superior y posgrado, además de fortalecer la investigación y difusión de la historia nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que esta transformación responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer una institución dedicada al estudio, preservación y divulgación de la memoria histórica del país.

“Este cambio busca fortalecer una institución dedicada a estudiar, preservar y divulgar nuestra memoria histórica. El instituto podrá formar nuevas generaciones de especialistas y profesionales comprometidos con el conocimiento riguroso sobre nuestro país”, señaló.