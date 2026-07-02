Informa EE. UU. que no extenderán T-MEC a 2042

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que de manera ofical el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, les informó que no renovarán por otros 16 años el T-MEC, lo mantendrán vigente hasta el 2036.

En un video mensaje difundido en su cuenta de X, el funcionario mexicano explicó que esto significa que habrá revisiones anuales por los 10 años que restan al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Lo que nos ha dicho hoy (miércoles) el embajador (representante comercial Jamieson) Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extenderlo por otros 16 años”, refirió.

Ebrard Casaubón expuso que cada parte presentará los temas que desea abordar anualmente, los cuales se irán reduciendo en la medida en que se resuelvan año con año.

Comentó que el próximo 20 de julio se realizará la reunión bilateral Mexico-Estados Unidos para abordar los temas que plantearon ambas partes para la revisión del acuerdo que hoy cumple su sexto año de haber entrado en vigor.

Ebrard descarta incertidumbre

“No es sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros”.

Rechazó que vaya a haber afectaciones a la inversión y a los mercados financieros. Como era uno de los escenarios a considerar “pensaría que el mercado ya asumió que va a ser una revisión anual. Es decir, no es una sorpresa. Es algo que ya se había predicho o previsto y por lo tanto, la tendencia que ves en la Inversión Extranjera Directa no creo que sufra un cambio tampoco imprevisto, porque ya lo tienen considerado”.

“El T-MEC no se renueva”, dice EUA; seguirá el diálogo

Por su parte, la Representación Comercial de Estados Unidos explicó que este miércoles se llevó a cabo la reunión virtual entre los ministros de Comercio, que conforman la comisión de libre comercio del tratado.

“De conformidad con el Acuerdo, Estados Unidos, México y Canadá se reunieron de forma virtual hoy para analizar el funcionamiento del T-MEC. Estados Unidos no aceptó renovar el tratado en su forma actual. En consecuencia, el acuerdo no se renueva. Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”.

Añadió que “el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación. Como se anunció previamente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC”.

Industria automotriz lamenta decisión

Por lo anterior, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que representa a todos los fabricantes de vehículos en el país, lamentó el anuncio realizado este miércoles por parte del gobierno de Estados Unidos de no renovar el T-MEC.

AMIA considera que esta decisión no reconoce el exitoso proceso de integración que se ha venido construyendo desde hace más de 30 años entre México, Estados Unidos y Canadá, y que ha generado importantes beneficios económicos y sociales a los tres países, convirtiéndose en pilar de la capacidad de la región con el resto del mundo.

Así también, los tres principales fabricantes de automóviles estadounidenses: General Motors, Ford y Stellantis se pronunciaron por una resolución rápida y duradera que garantice la igualdad de condiciones frente a países que pagan menos aranceles para exportar vehículos hacia el mercado estadounidense.

PIB se congela por incertidumbre

Además, la incertidumbre alrededor del tratado está frenando el avance de la economía junto con otros factores estructurales como la inseguridad pública y la ausencia de reformas que alienten la inversión, de acuerdo con una encuesta de Banxico.

De ahí que analistas consultados por el Banco de México (Banxico) mantuvieron sin cambio sus pronósticos de crecimiento para la economía nacional.

El consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero no hicieron cambios a su expectativa para el Producto Interno Bruto (PIB) para este y el siguiente año.