Insisten en comparecencia de funcionarios por derrame

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados volvió a solicitar que comparezcan Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que expliquen el derrame de hidrocarburos en el golfo de México.

La primera solicitud la realizaron los priistas el pasado 29 de marzo, pero 17 días después no ha habido respuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside Ricardo Monreal (Morena), quien dijo que esta semana propondrá a su bancada llamar a comparecer a los funcionarios mencionados.

“El golfo de México tiene una derrama inmensa de petróleo, la refinería se ha incendiado, por lo menos, dos veces y no tenemos la presencia, aquí, de los funcionarios de Pemex, vamos a seguir insistiendo para que la gente vea que Morena es opaco, no le interesa”, dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI, en conferencia de prensa.

El líder priista informó que también solicitó la comparecencia de Jesús Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que explique el aumento de tarifa en las casetas de autopistas.

“Pedí la presencia también del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Por el alza de las autopistas, subieron las autopistas de este país, muchas de ellas que tenemos que usar a fuerza porque las carreteras libres prácticamente ya no existen, pero que cuando las usamos, como la México-Querétaro te enfrentas a asaltos, te enfrentas a accidentes y aquí una buena parte siempre está en reparación”, lamentó.

Por su parte, el diputado Erubiel Alonso Que (PRI), de Tabasco, denunció que tres trabajadores de la refinería Dos Bocas resultaron heridos en el último incidente, pero el hecho fue escondido por las autoridades.