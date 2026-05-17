Invertirán 17 mdp para productores de Zacatecas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) contempla una inversión de 17 mil 266 millones de pesos para garantizar el bienestar de las familias rurales y mejorar las condiciones de producción en Zacatecas. Con este presupuesto —correspondiente al ejercicio fiscal 2026— se busca que el campo zacatecano no solo produzca alimentos sanos, inocuos y de calidad, sino que garantice la vida digna para las familias que lo cultivan.

Durante 2026, los recursos se han distribuido de la siguiente manera:

Leche para el Bienestar con 129 millones de pesos, beneficiando 5 mil 245 productoras y productores lecheros. El programa Alimentación para el Bienestar, con una inversión de 2 mil 804 millones de pesos.

El programa Fertilizantes para el Bienestar cuenta con 613 millones de pesos con un avance de 20 mil 519 productoras y productores.

El Plan Nacional de Tecnificación de Riego: mil 161.9 millones de pesos, así como la Producción para el Bienestar: 962 millones de pesos, con 82 mil 612 productoras y productores beneficiados.

Mientras que el programa Sembrando Vida contempla una inversión de 11 mil 259 millones de pesos.