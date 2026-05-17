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Invertirán 17 mdp para productores de Zacatecas

Mayo 17 del 2026
Buscan garantizar la vida digna para las familias. Cortesía
Buscan garantizar la vida digna para las familias. Cortesía

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) contempla una inversión de 17 mil 266 millones de pesos para garantizar el bienestar de las familias rurales y mejorar las condiciones de producción en Zacatecas. Con este presupuesto —correspondiente al ejercicio fiscal 2026— se busca que el campo zacatecano no solo produzca alimentos sanos, inocuos y de calidad, sino que garantice la vida digna para las familias que lo cultivan.

Durante 2026, los recursos se han distribuido de la siguiente manera:

Leche para el Bienestar con 129 millones de pesos, beneficiando 5 mil 245 productoras y productores lecheros. El programa Alimentación para el Bienestar, con una inversión de 2 mil 804 millones de pesos.

El programa Fertilizantes para el Bienestar cuenta con 613 millones de pesos con un avance de 20 mil 519 productoras y productores.

El Plan Nacional de Tecnificación de Riego: mil 161.9 millones de pesos, así como la Producción para el Bienestar: 962 millones de pesos, con 82 mil 612 productoras y productores beneficiados.

Mientras que el programa Sembrando Vida contempla una inversión de 11 mil 259 millones de pesos.

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