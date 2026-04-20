Investigan a soldado que golpea estatua de Jesús

El ejército israelí ha abierto una investigación después de que se compartiera en las redes sociales una fotografía que muestra a un soldado israelí dañando una estatua de Jesucristo crucificado, en el sur del Líbano.

Incidente

Las Fuerzas de Defensa de Israel mencionaron que “tras la finalización de un examen inicial en relación con una fotografía publicada anteriormente de un soldado de las FDI dañando un símbolo cristiano, se determinó que la fotografía muestra a un soldado de las FDI operando en el sur del Líbano”.

El ejército añadió que “el incidente está siendo investigado por el Mando Norte y actualmente se está abordando a través de la cadena de mando. Se tomarán medidas apropiadas contra los involucrados de acuerdo con los hallazgos. Además, las FDI están trabajando para ayudar a la comunidad en la restauración de la estatua a su lugar”.

El ejército agregó que “está operando para desmantelar la infraestructura terrorista establecida por Hezbolá en el sur del Líbano, y no tienen la intención de dañar la infraestructura civil, incluyendo edificios religiosos o símbolos religiosos”.