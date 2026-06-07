Irán denuncia violación del alto al fuego y culpa a EUA

Irán denunció ataques nocturnos estadounidenses contra instalaciones de radar y de vigilancia costera en el Golfo y los calificó de “violación flagrante del alto al fuego” en vigor desde el 8 de abril pasado.

Se trata de “una agresión militar contra la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán”, afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en el que condena “el comportamiento hostil y provocador del régimen estadounidense”.

En tanto, países del Golfo consideraron una amenaza directa los últimos ataques iraníes a Baréin y Kuwait.

La alianza, formada por Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Omán, reiteró “que estos actos iraníes representan una escalada peligrosa e irresponsable, una flagrante violación de todas las leyes, y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la región”.