Irán detiene negociación de paz con Estados Unidos

Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, informó ayer lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, indicó el medio.

Las autoridades iraníes han insistido a lo largo de la jornada en que el alto al fuego en vigor con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye el Líbano, país que está siendo duramente atacado por Israel y ayer mismo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

“El alto al fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Araqchí consideró que la violación del alto al fuego establecido el 8 de abril “en un solo frente constituye una violación del alto al fuego en todos los frentes”.