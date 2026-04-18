Irán niega negociación para enviar uranio a EUA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que sus reservas de uranio enriquecido no iban a ser trasladadas “a ningún lugar” aunque el presidente estadounidense Donald Trump había dicho que Teherán había aceptado entregarlas.

“El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar”, dijo el portavoz del ministerio, Esmail Baqai.

Una “transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones”, aclaró.

“Estados Unidos recibirá todo el ‘polvo’ nuclear generado por nuestros grandes bombarderos B2”, escribió Trump en su plataforma Truth Social en alusión al uranio enriquecido enterrado por los ataques estadounidenses del año pasado.

Pero Baqai dijo que las recientes conversaciones han sido para resolver el conflicto y no sobre recuperar el Uranio de Irán.