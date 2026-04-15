Israel y Líbano inician negociaciones directas

Representantes de Israel y del Líbano iniciaron en Washington, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en su vecino del norte, que comenzaron tras la guerra con Irán.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chiita Hezbolá, aliado de Teherán.

Al iniciar el encuentro, Rubio calificó la reunión de “oportunidad histórica” y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego sino “una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá” en la región, de la que, según dijo, han sido víctimas tanto los israelíes como los libaneses.

Las conversaciones tienen lugar tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, donde más de 2 mil personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas a causa de los ataques e incursiones israelíes desde el pasado 2 de marzo.

Pese al alto el fuego acordado la semana pasada entre Estados Unidos, Israel e Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha negado a incluir al Líbano en ese pacto, y las hostilidades prosiguen.

Beirut, por su parte, se ha desmarcado de las negociaciones que la Administración de Donald Trump y la República Islámica mantienen para poner fin al conflicto, con el objetivo de preservar una posición independiente.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el lunes las conversaciones “sin sentido” con Israel y consideró que un cambio de estrategia como este requiere un previo consenso interno entre libaneses.

Las negociaciones podrían verse abocadas al fracaso debido a las profundas discrepancias entre ambas delegaciones.