Jalisco rechaza cierre de calendario escolar

La Secretaría de Educación Jalisco se deslindó de la decisión anunciada por el Gobierno Federal para modificar el calendario escolar y terminar las clases el próximo 5 de junio.

“La Secretaría de Educación Jalisco aclara que en ningún momento planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar ni comparte la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública para concluir el ciclo escolar el 5 de junio”, señaló la dependencia estatal en un comunicado.

Así, indicó que la postura de la administración estatal es mantener vigente el calendario que concluye el 30 de junio, pues la modificación representa un impacto negativo para las y los estudiantes, además de que complica la organización de las familias.

Aclaró que los cuatro días en que habrá partidos del Mundial en Guadalajara se suspenderán las labores escolares sólo en el Área Metropolitana de Guadalajara “con el objetivo de atender las necesidades logísticas y de movilidad derivadas de este evento internacional”.