James Comey comparece ante tribunal

El exdirector del FBI, James Comey, compareció por primera vez ante el tribunal el miércoles en el marco de una causa penal en su contra que, según los expertos jurídicos, plantea importantes obstáculos para la acusación y que probablemente supondrá un reto para el Departamento de Justicia a la hora de obtener una sentencia favorable.

Comey fue acusado el martes en Carolina del Norte de proferir amenazas contra el presidente Donald Trump en relación con una fotografía que publicó el año pasado en las redes sociales en la que se veían conchas marinas dispuestas formando los números “86 47”.

El Departamento de Justicia sostiene que esos números constituían una amenaza contra Trump, el 47.º presidente (en la jerga estadounidense, el 86 puede significar eliminar o deshacerse de algo o alguien). Comey ha afirmado que supuso que los números reflejaban un mensaje político, no una incitación a la violencia contra el presidente republicano, y que eliminó la publicación tan pronto como vio que algunas personas la interpretaban de esa manera.

Los fiscales que llevan el caso de las amenazas se enfrentan al reto de demostrar que Comey tenía la intención de comunicar una amenaza real o, al menos, que descartó de forma imprudente la posibilidad de que la declaración pudiera entenderse como una amenaza.