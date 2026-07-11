Jamieson Greer recibe a Ebrard en Washington D.C.

El titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, aseguró que esta semana recibió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para hablar sobre el déficit comercial que tiene su país con México, reglas de origen y el frenar la dependencia de Asia.

Greer aseguró que el gobierno estadounidense busca reducir el déficit comercial que tiene con diversas economías, entre ellas México.

Y consideró que, a pesar de que no se amplió el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la decisión de mantenerlo hasta el 2036 con revisiones anuales “es una oportunidad para hablar con nuestras contrapartes para mejorar la relación comercial”.

En una entrevista que difundió Fox News el jueves, dijo que el miércoles pasado se reunió con Ebrard Casaubón en Washington D.C., “pasamos mucho tiempo hablando acerca de cómo podemos encontrar un mejor balance comercial entre Estados Unidos y México”.

Agregó que podrían tener reglas de origen en las que todo bien exportado al mercado estadounidense deba de contener un mayor porcentaje de piezas y partes estadounidenses.

Greer añadió que no buscan “dar un trato preferencial a los bienes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México si no tienen mucho contenido estadounidense”.

Explicó que la visita del funcionario mexicano a Estados Unidos se realizó en momentos en que se realizaron las audiencias sobre las investigaciones por trabajo forzoso que llevarían a imponer aranceles del 10 %.