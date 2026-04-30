Jardinero aparece en la narconómina de El Mencho

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, detenido el lunes en Nayarit, aparece en una lista de la “Narconómina del Mencho” sobre salida de drogas para los penales estatales que controla el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Denominada “Salida de Balones”, en esta se reporta la entrega de “50 Kuadros (droga)” a “Jardines”, el 5 de septiembre de 2025, quien buscaba el liderazgo del mermado grupo criminal de las cuatro letras.

En este documento elaborado a mano aparecen los principales lugartenientes del CJNG señalados como posibles sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mecho”: Juan Carlos Valencia González, “El 03” o “JP”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, “El Sapo”.

En el mismo se refleja que todos los operadores, sin importar la cercanía que hayan tenido con “El Mencho”, contribuían con las actividades ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este caso la distribución de drogas en los centros penitenciarios de los estados del país.

En la lista se da cuenta de la entrega de “100 Kuadros” para Juan Carlos Valencia González, hijastro de “El Mencho”.

Asimismo, se reportan “50 Kuadros” para Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, miembro de alto rango y encargado de reclutamiento para aumentar el número de combatientes del grupo criminal.