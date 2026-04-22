La fuerza de la transformación

Barcelona se convirtió este fin de semana en el epicentro de la resistencia progresista mundial. En un momento donde la “ola reaccionaria” y el extremismo parecen ganar terreno en el tablero internacional, la IV Reunión en Defensa de la Democracia —impulsada por Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva— envió un mensaje contundente: el orden multilateral no está muerto, está en proceso de renovación.

Pero, entre las figuras de alto calibre que se dieron cita en la Fira Barcelona, fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien marcó la pauta.

Su presencia no solo simboliza el deshielo necesario en la relación con España, con quien nunca ha existido una ruptura, sino que reafirma el peso específico del país en la geopolítica actual.

Lo que distingue a la propuesta mexicana no es la retórica vacía, sino la acción concreta. Sheinbaum llegó a Europa a proponer una visión humanista, ajena a los juegos de poder de las élites.

Su planteamiento es brillante por su sencillez: destinar el 10 % del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación. En lugar de sembrar guerra, sembremos vida.

Es la propuesta de una estadista que entiende que la verdadera seguridad no emana de la fuerza militar, sino de la salud del planeta y de la justicia social.

Sumado a su postura firme en contra de la intervención militar en Cuba, Sheinbaum se coloca como una voz indispensable para quienes creen que la diplomacia debe servir para tender puentes, no para levantar muros.

En su intervención, la presidenta hizo una distinción fundamental que resuena profundamente con los principios de la Cuarta Transformación: la diferencia entre la democracia de la concentración de riqueza y la democracia de la distribución del bienestar.

Al citar al Benemérito de las Américas, Benito Juárez —“Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”—, Sheinbaum recordó a los líderes mundiales que no hay democracia real si se ignora al desposeído.

La suya es una visión donde el acceso a la salud, a la educación y a la cultura no son privilegios, sino el fin último de cualquier gobierno que se jacte de ser democrático.

La invitación para que México sea la sede de la próxima Cumbre en 2027 no es un gesto menor; es el reconocimiento tácito de que el país ha dejado de ser un espectador para convertirse en un protagonista que exporta esperanza.

México hoy le dice al mundo: otro modelo es posible. Uno donde el amor, la generosidad y la fraternidad se antepongan a la avaricia y al odio.

La presidenta Sheinbaum ha regresado de Barcelona con la frente en alto. Ha demostrado que el humanismo mexicano no solo es una política interna, sino una hoja de ruta para la paz global.