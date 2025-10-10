La INE no perderá su valor ante este nuevo documento

La CURP Biométrica ya es oficial en México y podrá tramitarse en todas las entidades federativas a partir del próximo 16 de octubre, misma fecha en la que entrará en vigor la validez de este documento.

Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) será necesaria para realizar trámites y servicios públicos en México. Además de integrar la tradicional clave alfanumérica de 18 dígitos que ya conocemos, este documento incluirá información biométrica de una persona, como:

Huellas dactilares, Escaneó del iris (de ambos ojos), Fotografía y Firma electrónica.

La implementación de este nuevo documento busca reforzar la seguridad de datos personales y optimizar los trámites y servicios públicos o gubernamentales. Asimismo, la CURP Biométrica busca sustituir al INE como principal documento de identificación a nivel nacional.

De acuerdo con Arturo Arce Vargas, titular del Registro Nacional de Población (Renapo), por ahora, la decisión de si acudir a solicitar la CURP Biométrica quedará a consideración de cada ciudadano. Sin embargo, se espera que para febrero de 2026 la emisión de este nuevo documento sea obligatoria.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que la nueva CURP no sustituirá la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) ni implicará el uso de su padrón.

Es decir, la INE seguirá existiendo y teniendo validez como documento de identificación oficial en las jornadas electorales del país.