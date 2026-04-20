Lamenta Johnson pérdida de miembros de embajada

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la pérdida de dos miembros del personal de la embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia, luego de un accidente registrado en Chihuahua.

A través de redes sociales, reconoció su dedicación y sus esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

Condolencias

“Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, dijo.

Además, destacó que la tragedia es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a las comunidades y fortalecer la determinación de continuar la misión y avanzar en el compromiso compartido con la seguridad y la justicia para proteger a la gente.

De acuerdo con los primeros reportes, la madrugada de este domingo se registró un accidente, al caer el vehículo en que viajaban a un barranco en la zona serrana de Chihuahua, muy cerca del municipio de Guachochi.