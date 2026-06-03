Lanzan llamado tras privación de libertad de periodista

Alianza de Medios Mx, una asociación civil sin fines de lucro integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos, realizó un llamado para visibilizar la privación de libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez de Veracruz.

A través de una de sus notas, informó que el martes 2 de junio, la directora del portal el Pulso Informativo del Sureste fue extraída de su domicilio por personas armadas sin identificar en el municipio de Nanchital.

Hombres armados irrumpen en casa

En redes sociales, se compartió un presunto video del momento en el que un grupo ingresó a la fuerza en su domicilio.

En las imágenes se observa a dos hombres con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda.

La FGE informó que se inició una carpeta de investigación luego de difundirse acusaciones del secuestro contra la periodista.

Mencionaron que fiscales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.