Llama CSP a sumarse al programa Sí al desarme, Sí a la paz

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las familias mexicanas a sumarse al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que a la fecha suma más de 11 mil armas recolectadas y que sumadas a las decomisadas durante los operativos del Gabinete de Seguridad, representan casi 40 mil armas fuera de las calles para salvar vidas.

La jefa del Ejecutivo Federal insistió con firmeza y respeto en la importancia de atender el tráfico de armas que ingresan a México, pues señaló que el 75 % del armamento decomisado por el Gabinete de Seguridad proviene de Estados Unidos. “La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”, agregó.

Recordó que además del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el Gobierno de México construye escuelas, espacios deportivos, promueve la cultura y el deporte e impulsa los programas para el Bienestar y la generación de empleos dignos como parte de la atención a las causas, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Ni amistad ni cargos por encima de la ley

Y después de que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, recibiera prisión preventiva tras denuncias de violencia familiar y violencia vicaria, la presidenta indicó que “ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”.

“Todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor; en ese caso, como en todos, eso es muy importante: ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre”, expresó la titular del Ejecutivo.

Acciones legales por muertes de mexicanos

En otro tema, la mandataria adelantó que respecto al fallecimiento de mexicanos en acciones relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Gobierno de México hará todo lo que esté en sus manos con acciones como la presentación formal de denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE”.

Así también, expresó su rechazo a la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, quien propuso cobrar ISR a Afores y herencias.

Sheinbaum Pardo indicó que no se tienen contemplados nuevos impuestos y, en su caso, dijo, “no sería para la gente”.

“Por lo pronto no lo tenemos planteado, si llegara a plantearse ya se explicaría, pero por el momento no lo tenemos planteado. Pero no sería para la gente. En todo caso serían otros mecanismos de mayor recaudación, pero al momento no lo tenemos programado”, indicó.

Responde a disculpas de periodista Feinmann

Y al ser cuestionada sobre la disculpa de Eduardo Feinmann, quien expresó que detesta a los mexicanos y después ofreció disculpas al señalar que solo se refería al futbol, Sheinbaum declaró que nadie debe ofender a la Selección Nacional.

“Él se justifica diciendo que solo habló del futbol. O sea que estaba hablando de la Selección Nacional. Dice: ‘no es a todo el pueblo de México, solo al futbol’. ¡Bueno, nos ofende igual porque nadie debe ofender a la Selección Nacional, nadie!

“Nada más que esta es la última vez que hablo de ello, porque después dijo otras calumnias, pero nada más que ya no voy a entrar porque habla por sí solo de la xenofobia”, comentó.

Y por el caso de la captura de Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, la presidente aseguró que el fin no justifica los medios por la exhibición del avión donde se trasladó al criminal a Estados Unidos, por parte del FBI, y reiteró que el exembajador Ken Salazar sigue mintiendo, pues no explica por qué la aeronave es exhibida por el FBI.

La mandataria reiteró que el fondo del caso no es la detención del líder del Cártel de Sinaloa, sino la presunta violación a la soberanía mexicana durante su traslado a Estados Unidos.

“El fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cártel de Sinaloa, qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, declaró.