Llama Sheinbaum a los jóvenes a seguir impulsando la 4T

Al asegurar que la transformación comenzada en 2018 aún necesita más tiempo con el fin de consolidarse, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no es suficiente el tiempo que llevamos” en el gobierno y llamó a los jóvenes mexicanos a continuar impulsando el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) sin dar marcha atrás.

Durante una asamblea de Jóvenes Construyendo el Futuro, celebrada en el Museo Kaná de Xalapa, Veracruz, la mandataria federal sostuvo que su administración busca garantizar derechos a las nuevas generaciones a través de programas sociales, acceso a la educación y oportunidades de empleo.

“¿Es suficiente el tiempo que llevamos? No, hay que seguir. Lo que no podemos es echarnos para atrás, porque México empezó a cambiar en 2018 a un país distinto, que toma en cuenta la dignidad de todas y todos los mexicanos”, comentó ante cientos de jóvenes.

Inversión

Sheinbaum destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha recibido una inversión de 170 mil millones de pesos en siete años y medio, con la finalidad de brindar experiencia laboral a quienes enfrentan dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

Rechazó que la falta de estudio o empleo entre los jóvenes sea responsabilidad individual y señaló que durante años los gobiernos no generaron las condiciones necesarias para su desarrollo.

Asimismo, criticó el uso del término “ninis”, utilizado en administraciones pasadas con la intención de referirse de forma despectiva a quienes no estudiaban ni trabajaban, y aseguró que su gobierno busca garantizar derechos y no nada más ofrecer oportunidades.

En su mensaje, la titular del ejecutivo federal también destacó las acciones para ampliar la cobertura educativa, entre ellas la creación de 200 mil nuevos espacios en preparatorias y 330 mil lugares en universidades públicas gratuitas.

Experiencia y empleo digno, objetivo programa para jóvenes

Como parte de la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se les ha otorgado el derecho a un empleo digno.

“Este Programa tiene ese objetivo, que tengan al menos un año de experiencia. ¿Se lo decimos al empleador? No, el gobierno da el primer año, y le llamamos ‘aprendices’ para que puedan decir: ‘yo estuve en Jóvenes Construyendo el Futuro, tengo un año de experiencia, trabajé en esto’; o que la misma empresa donde trabajan o el lugar donde trabajan diga: ‘oye, este joven se tiene que quedar trabajando con nosotros’, ‘esta joven se tiene que quedar trabajando con nosotros’.

“De lo que se ha hecho ya en ocho años, pues ese año de experiencia a los jóvenes les ha permitido encontrar de mejor manera un empleo”, afirmó.

Luché por las mismas causas: Claudia

Ante las y los jóvenes reunidos en el Museo Kaná, la jefa del Ejecutivo federal recordó que cuando fue estudiante de preparatoria participó en el movimiento estudiantil contra rechazados y más tarde, en la educación superior, para evitar el cobro de cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por lo que hoy, desde la Presidencia de la República, lucha por las mismas causas: garantizar el derecho a la educación y a un empleo digno.

Al cierre del acto, hizo un llamado a los jóvenes a sentirse orgullosos de su identidad nacional y a defender a México.

Inaugura obras en Veracruz

Más tarde, la presidenta de México inauguró un muro de contención de 10 kilómetros de largo alrededor del río Bobos, con el objetivo de prevenir inundaciones en las comunidades de La Constancia, La Reforma, Troncones, La Defensa y Felipe Carrillo Puerto de los municipios de Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz, una obra que refleja que la Cuarta Transformación gobierna escuchando al pueblo.

“¿Qué hicieron los gobiernos antes de que llegara López Obrador? Pues, nada. Llegó el presidente López Obrador y dijo: ‘Hay que ayudar a la gente, hay que iniciar esta obra, un bordo que evite inundaciones’. Fue avanzando la obra, cuando llegamos nosotros dijimos: ‘Hay que terminarla’. Y hoy estamos aquí entregando esta obra para todas y para todos ustedes. Es decir, ¿qué significa escuchar? Se gobierna escuchando al pueblo”, informó.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza este año dos mil 200 obras en todos los municipios del país, que van desde la tecnificación del riego hasta obras de mayor magnitud como las presas de Durango y Baja California Sur. La mandataria reconoció lo realizado en el inicio de la Cuarta Transformación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y refrendó su compromiso con la continuidad del proyecto de nación y con la defensa de la soberanía nacional.