Llaman a los docentes a retomar el diálogo

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) hicieron un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que privilegie el diálogo institucional y retome las mesas de trabajo con el Gobierno Federal, al tiempo que exhortaron a evitar actos de violencia durante las movilizaciones magisteriales.

Ambas dependencias reiteraron que el Gobierno de México garantiza el derecho a la libre manifestación y a la expresión de las ideas, pero pidieron que las protestas se desarrollen de manera pacífica.

Asimismo, rechazaron la participación de “provocadores que no son maestros” en las movilizaciones de la CNTE, al considerar que se trata de una protesta legítima del magisterio.

La Segob y la SEP sostuvieron que la vía del diálogo permanece abierta para la construcción de acuerdos y la atención de las demandas planteadas por el magisterio disidente.

Por ello, exhortaron a los representantes de la CNTE a reanudar las mesas de negociación y continuar avanzando en la búsqueda de soluciones mediante el entendimiento y el diálogo institucional.

Delgado llama a retomar diálogo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró la disposición del Gobierno Federal para mantener un diálogo “respetuoso y constructivo” con maestros de la CNTE y los convocó a instalar de inmediato una mesa de trabajo para revisar sus principales demandas.

Expresó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la SEP y la Secretaría de Gobernación mantienen abierta la interlocución con el magisterio disidente.