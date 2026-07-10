Localizan con vida a tres adolescentes desaparecidos

Este jueves 9 de julio se reportó la localización con vida de los menores Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14, quienes desaparecieron desde el pasado 30 de junio en Guadalajara.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el día de su desaparición los adolescentes habían comentado que serían llevados a trabajar a la sierra durante tres meses y más tarde la madre de uno de ellos recibió un mensaje pidiendo que orara por ellos.

Aún permanecen sin ser localizados otros tres jóvenes: Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14, quienes desaparecieron el pasado 25 de junio en Puerto Vallarta mientras esperaban el transporte público para ir a su graduación.