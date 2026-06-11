Lula y Sheinbaum rechazan injerencias externas

Los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunciaron este miércoles contra las injerencias de otros países en sus políticas internas en medio de divergencias de ambos mandatarios con Estados Unidos, al que acusan de esas prácticas.

Los dos mandatarios “reafirmaron la importancia y el valor que atribuyen al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo”.

La nota resumen los asuntos abordados por los gobernantes de los dos países más poblados de América Latina, y de las dos mayores economías de la región, en la videoconferencia de 40 minutos que tuvieron el miércoles.

Lula y Sheinbaum también criticaron las injerencias externas en Cuba.

“Los dos mandatarios confirmaron su posición a favor del fin del embargo a Cuba y compartieron su preocupación con la grave situación humanitaria en el país caribeño”, agrega el comunicado.

Las críticas conjuntas a las injerencias externas se producen una semana después de que el gobierno brasileño, atribuyera a un “intento de injerencia” la decisión del gobierno de Estados Unidos de proponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de Brasil.